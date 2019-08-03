РИАМО - 3 авг. Неизвестный украл сумку с 19 миллионами рублей из дорогостоящей машины генерального директора одной столичной фирмы в Москве, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

2 августа в 03:57 в службу «02» от генерального директора одной столичной фирмы поступило сообщение о краже из автомобиля у дома по месту жительства: улица Челябинская, дом №13.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что по указанному адресу неизвестный разбил стекло в автомобиле Toyota Land Cruiser 200, из салона похитил сумку, в которой находились денежные средства в сумме 19 миллионов рублей, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.