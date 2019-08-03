РИАМО - 3 авг. Полицейские задержали бездомного по подозрению в совершении разбойного нападения на мужчину в квартире на улице Полярная в Москве, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Накануне вечером в службу «02» от граждан поступило сообщение о разбое по адресу: улица Полярная, 22-4.

«Прибывшие на место сотрудники полиции в квартире по указанному адресу задержали бездомного 1976 года рождения, который изобличен в том, что, находясь в квартире по указанному адресу, угрожая предметом, похожим на нож, мужчине 1967 года рождения, руками нанес ему несколько ударов по лицу, связал простыней руки, открыто похитил имущество», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 200 тысяч рублей. Потерпевший в медицинское учреждение не обращался, следователи полиции возбудили уголовное дело, подозреваемый задерджан.

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