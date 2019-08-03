РИАМО - 3 авг. Фестиваль «Шашлык Live» в столичном парке Горького уже посетили свыше 90 тысяч человек, они съели более 12,5 тысяч порций шашлыка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Готовить угощения из мяса и овощей повара лучших столичных ресторанов и кафе будут до вечера.

«На фестивале в этот день играют отечественные рок-музыканты. В программе — выступления групп «Ногу свело!», «Чайф», «Сплин», «7Б», Uma2rman, а также Валерия Сюткина, Владимира Кузьмина, Ольги Кормухиной, Светланы Сургановой, Юлии Чичериной и экс-солиста группы «Земляне» Сергея Скачкова», - говорится в сообщении.

Шале и фудкорты расположились на Пушкинской набережной. Посетителям предлагают классические шашлыки из мяса, рыбы и овощей, а также сделанные по авторским рецептам с оригинальными и необычными приправами и соусами.

Фестиваль проходит 3 и 4 августа. Гостей ждут с 11:00 до 22:00.

Выходные в Москве 2–4 августа: 80 лет ВДНХ и «Пикник Афиши 2019»>>