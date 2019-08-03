РИАМО - 3 авг. В рамках программы реновации москвичи могут улучить свои жилищные условия, докупив дополнительные площади, на сегодняшний день из общего числа переезжающих, которые планируют докупить площадь по программе, использовать заемные средства готова каждая пятая семья, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«По состоянию на начало августа Московский фонд реновации уже оформил 333 договора из 379 поступивших. При этом превалирующее большинство желающих переселиться в жилье с большим количеством комнат намерены использовать собственные средства, а каждая пятая семья планирует воспользоваться ипотечными кредитами», - руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что с банками уже заключены 52 договора.

Одним из аргументов за докупку, к примеру, может быть желание семьи разъехаться или докупить большую площадь, чтобы у каждого члена семьи была своя приватная территория. В числе причин расшириться также стоит выделить привлекательность рыночного предложения, включая гарантированную участникам программы скидку 10%.

«Стоимость жилья в новостройках выше, чем в расселяемых домах, примерно на 30%. Это значит, что капитализация новых квартир по сравнению со старыми выше, а в случае докупки комнат с гарантированной 10% скидкой житель получает неплохой актив, который можно в дальнейшем продать по большей цене или разменять», - объяснил Левкин.

Он напомнил, что для улучшения жилищных условий можно использовать материнский капитал, жилищные субсидии и государственные жилищные сертификаты.

Важным моментом, по словам Левкина, является размер общей площади, которую можно приобрести за доплату, она не может превышать 100 квадратных метров.

«Если кто-то из уже переехавших в равнозначное жилье все же решит докупить дополнительные площади, то может сделать это в течение двух лет с даты регистрации права собственности на новую квартиру», - обратил внимание Левкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В программу включено 5 173 жилых дома в 12 административных округах (ЦАО, САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, СЗАО, ЗелАО, ТАО, НАО), в 122 районах города.

Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 338 «стартовых» площадок, работа по подбору новых продолжается.