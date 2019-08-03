РИАМО - 3 авг. Неизвестный украл дорогостоящий автомобиль у мужчины на улице 2-я Хуторская в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

2 августа в 10:45 в полицию от безработного 1978 года рождения поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: улица 2-я Хуторская, дом 40 строение 5.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в период с 20:00 1 августа до 10:00 2 августа по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля потерпевшего Mercedes-Benz E200, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил около 3 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.