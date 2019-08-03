РИАМО - 3 авг. Для проезда транспорта открыли Жуков проезд в центре Москвы, ранее дороги перекрывали из-за тушения крупного пожара, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

В 06:18 субботы поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Дубининская, дом 41, строение 4, горело неэксплуатируемое четырехэтажное здание старой постройки. Площадь возгорания составила 5 тысяч квадратных метров. В 11:00 пожар потушили. Рядом с местом ЧП была перекрыта дорога для работы пожарной техники.

«Жуков проезд вновь открыт для движения транспорта», - говорится в сообщении.