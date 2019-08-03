РИАМО (БАЛАШИХА) – 3 авг. Жители Балашихи и гости областного фестиваля «Парки Подмосковья», который торжественно открылся в парке «Пехорка» в субботу, увидели шоу барабанщиков, выступление победителя шоу «Танцы» на ТНТ Виталия Ульянова и поучаствовали танцевальном мастер-классе, фестиваль продлится до 22:00, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Торжественное открытие фестиваля состоялось на главной сцене парка в 12:00.

«Мы очень рады вас приветствовать в самом гостеприимном парке «Пехорка» в Балашихе. Вас ждет увлекательная программа, много артистов и сюрпризов, викторина с отличными призами», – сказала ведущая телеканала «360» Гузель Камаева, открывая фестиваль.

Она добавила, что на фестивале в парке «Пехорка» параллельно работают еще две площадки, где проходит много развлечений и мастер-классов. На второй сцене – театрализованные шоу. Работают фудкорты.

В ходе торжественного открытия фестиваля зрители увидели шоу барабанщиков, которые задали нужную тональность всему празднику, выступление победителя шоу «Танцы» на ТНТ Виталия Ульянова и поучаствовали в танцевальном мастер-классе.

Праздник продлится до позднего вечера. Зрители смогут насладиться представлением от звезд русского балета с участием Нины Капцовой, выступлением солистов Большого театра России, групп Garage Band и Life of Soze, посмотреть спектакли. В 19:00 на сцене у входа в парк – в стиле 50-х – 60-х годов выступит Валерий Сюткин со своей группой.

Главным событием станет выступление хедлайнера фестиваля – известного исполнителя Федука. Концерт начнется в 21:00.

Завершится мероприятие праздничным салютом в 22:00.

В ходе фестиваля состоялась торжественная церемония награждения «Лучшего парка Подмосковья 2019». Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил премии победителям.

В номинации «Лучший парк культуры и отдыха» победил парк культуры, спорта и отдыха Одинцовского городского округа; в номинации «Лучшая концепция (проект) развития парка культуры и отдыха» лучшим стал городской парк культуры и отдыха в Солнечногорске; «За лучший проект «Танцевальная площадка» награду получил Михневский парк культуры и отдыха в Ступине.

Как провести лето в Подмосковье>>