РИАМО - 3 авг. Дорожники приступили к разработке проекта трассы, которая соединит город Московский с Сокольнической линией метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Автодорога пройдет по кратчайшему расстоянию от жилых кварталов микрорайона Первый Московский до магистрали Солнцево - Бутово - Видное, к которой примкнет возле открытой в июне нынешнего года станции метро «Филатов Луг», - сказал глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, по новой дороге будет организовано движение общественного транспорта. Путь от Московского до метро займет не более 5 минут. Сегодня в часы пик жители города добираются до подземки иногда более 40 минут.

«Для максимального удобства жителей строители проложат здесь пешеходный тротуар и велодорожку», — добавил глава департамента.

Работы по проектированию автомобильной дороги город Московский - станция метро «Филатов Луг» выполнит ООО «Проектный институт «Владимиравтодорпроект». Государственный заказчик — ГКУ «Москворечье». Разработку проекта планируется завершить до конца текущего года.

Проезжая часть трассы будет состоять из четырех полос движения — по две в каждом направлении. Протяженность составит 2,3 километра. Вдоль дорожного полотна строители установят наружное освещение, три светофора, шумозащитные экраны, общей протяженностью 500 метров, остановки для общественного транспорта. Ввод дороги в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

Всего согласно адресной инвестиционной программе Москвы до конца 2023 года в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию около 300 километров автомобильных дорог.