РИАМО - 3 авг. В подмосковном Дзержинском 4 августа пройдет бесплатная тренировка для пенсионеров по зумбе, сообщается в Instagram-аккаунте отдела физической культуры и спорта администрации горокруга.

«Стадион «Орбита» приглашает пожилых людей на открытую тренировку по зумбе 4 августа. Начало в 14:00», - говорится в сообщении.

С собой нужно иметь спортивную форму. Тренировка пройдет в рамках проекта «Активное долголетие».

Зумба – это одновременно и фитнес-тренировка, и зажигательные танцы под популярные ритмы (сальса, меренге, кумбия, реггетон и другие).

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в 2019 году в рамках проекта «Активное долголетие» в регионе введена система бесплатных занятий для поддержки активного образа жизни среди пенсионеров региона. Узнать о расписании всех активностей в каждом городском округе Подмосковья можно через приложение «Мобильный центр социальных услуг» в разделе «Долголетие в Подмосковье».