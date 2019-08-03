РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 3 авг. В подмосковном Дзержинском на улице Лермонтова по просьбе жителей оборудовали пешеходный переход, сообщается в Instagram-аккаунте управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации городского округа.

«В связи с многочисленными просьбами жителей, а также родителей и учителей гимназии №4, при проведении ремонтных работ дорожного покрытия на улице Лермонтова пешеходный переход, ведущий от образовательного учреждения к торговому центру, оборудовали в соответствии с ГОСТ», - говорится в сообщении.

На переход нанесли разметку, установили соответствующие дорожные знаки. Кроме того, его оборудовали понижающими пандусами для родителей с колясками и маломобильных граждан.

Сотрудники ГИБДД совместно с представителями администрации провели рабочую встречу, в ходе которой данный пешеходный переход был согласован и утвержден.