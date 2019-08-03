РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье» из подмосковного Подольска представил в усадьбе Лопасня-Зачатьевское в Чехове выставку «Археологические находки Молодинского поля» из 109 предметов, сообщается на сайте музея-заповедника.

«Выставка познакомит посетителей с коллекцией уникальных археологических артефактов, обнаруженных на месте Молодинской битвы, где 447 лет назад русские войсками под командованием Михаила Воротынского с 29 июля по 3 августа 1572 года разгромили армию крымского хана Девлет-Гирея. Выставку можно будет посмотреть до 27 октября 2019 года», - говорится в сообщении.

Экспозицию организовали в преддверии празднования 450-летнего юбилея победы в Молодинской битве (2022 год) и посвятили 65-летию образования Чехова.

Сражение при Молодях – одна из ярких страниц героического прошлого России. Князь Воротынский сумел навязать Девлет-Гирею затяжное сражение, лишив его преимуществ внезапного мощного удара. Войска крымского хана понесли огромные потери, по некоторым данным, чуть ли не 100 тысяч человек.

Но самое главное – это невосполнимые потери, поскольку в походе участвовало основное боеспособное население Крыма. Село Молоди стало кладбищем для значительной части мужчин Крымского ханства. Здесь полег весь цвет крымской армии, лучшие ее воины. Турецкие янычары были истреблены полностью.

Выставка познакомит посетителей с коллекцией уникальных археологических артефактов, обнаруженных на месте Молодинской битвы, где произошел разгром армии крымского хана.

Сражение при Молоди сопоставимо по масштабам и результатам с Бородинским сражением 1812 года. Битва при Молодях стала поворотным пунктом в противостоянии Московского государства и Крымского ханства: Россия сохранила свою независимость, а Крымское ханство отказалось от притязаний на Казань и Астрахань и потеряло значительную часть своей мощи.

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