РИАМО - 3 авг. За первые два дня празднования 80-летия столичная ВДНХ приняла более 400 тысяч гостей, юбилейные мероприятия продлятся до конца недели, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

Впереди москвичей и гостей столицы ждут концерты популярных исполнителей, танцевальный флешмоб, гастрономический фестиваль и уникальное шоу дронов.

«Главным событием первого дня юбилейной программы ВДНХ стал большой концерт с участием звезд российской эстрады, среди которых Тамара Гвердцители, Ольга Кормухина, Ирина Дубцова, Лев Лещенко, Лолита, Кристина Орбакайте, Валерия, Александр Панайотов, Зара и группа «Земляне», - отмечается в сообщении.

Также гости праздника послушали джаз в исполнении оркестра Шера Остона, Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема и Теоны Контридзе, увидели выступление Президентского оркестра РФ, поучаствовали в мастер-классе солистки Большого театра и актрисы кино Анастасии Меськовой и попробовали блюда национальных кухонь стран СНГ.

В выходные на главной сцене у фонтана «Дружба народов» будут проходить праздничные концерты. 3 августа выступит симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»,оркестр МОСБРАС, группа Uma2rman, 4 августа —оркестр Ska-Jazz, группа IOWA.

В Зеленом театре ждут всех любителей электронной музыки. Для них выступят группы On-the-go, Guru Groove Foundation, Isaac Nightingale и Manizha.

Кроме того, 4 августа в 14:00 вице-чемпион Европы по бальным танцам среди профессионалов и финалист чемпионата мира Виталий Сурма приглашает всех желающих к главной сцене на танцевальный флешмоб.

В субботу в 21:30 можно будет увидеть уникальное шоу дронов, специально созданное к юбилею выставки. В небо будет запущено 500 дронов со светодиодами, которые образуют различные фигуры, символы и надписи на высоте до 300 метров. Лучше всего яркие «рисунки» можно будет рассмотреть с Центральной аллеи ВДНХ. Рекомендуемое место просмотра шоу — территория между павильоном №1 «Центральный» и фонтаном «Каменный цветок».

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