РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. Фестиваль «Мы выбираем спорт!» пройдет в парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец 10 августа, сообщается в группе городских парков в соцсети «ВКонтакте».

«Если Вы любите заниматься спортом, или только планируете начать активные тренировки - приглашаем в субботу, 10 августа, в парк культуры и отдыха «Наташинские пруды» на открытый спортивный фестиваль «Мы выбираем спорт!». Организатором является клуб «Территория фитнеса» города Люберцы», - говорится в сообщении.

В рамках фестиваля пройдут танцевальные и функциональные мастер-классы. Также будет работать полоса препятствий.

Для маленьких гостей и их родителей будет работать детский клуб, в котором проведут веселые игры и эстафету для всей семьи.

Начало фестиваля в 11:00. Он пройдет на площади народных гуляний.

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