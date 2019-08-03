РИАМО - 3 авг. В районе железнодорожной станции «Щелково» пожилой мужчина попал под поезд, пострадавший скончался, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Сегодня в районе железнодорожной станции «Щелково» Ярославского направления электропоездом сообщением Монино - Москва смертельно травмирован пожилой мужчина 1940 года рождения. По предварительным данным, он переходил пути в неустановленном месте», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время транспортная полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.