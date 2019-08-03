РИАМО - 3 авг. Следственный комитет РФ по материалам о легализации денежных средств в размере порядка 1 миллиарда рублей, заведомо приобретенных другими лицами преступным путем, возбудил уголовное дело в отношении некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), сообщается на сайте СК РФ.

«По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем», - отмечается в материале.

Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму на расчетные счета нескольких банков.

После этого они организовали перевод зачисленных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческий организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации.

«Следствием принимаются все необходимые меры к установлению личностей всех соучастников преступления и их задержанию. Следователями будут установлены источники получения преступных денежных средств, их объем, а также весь круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования фонда», - заключается на сайте.

Фонд борьбы с коррупцией сообщил об обыске в своем офисе в Москве>>