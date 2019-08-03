РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. На улице Красная в микрорайоне Климовск городского округа Подольск начали устанавливать бортовой камень на тротуар, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск на улице Красная продолжаются работы по строительству тротуара вдоль проезжей части. В настоящее время подрядная организация проводит работы по установке бортового камня», - говорится в сообщении.

После завершения работ на улице Красная подрядная организация приступит к работам по строительству тротуара на улице Суворова.