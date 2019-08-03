РИАМО – 3 авг. В центре Москвы полиция задержала Любовь Соболь, которая была среди организаторов несанкционированных акций 14 июля, 27 июля и 3 августа, сообщает ТАСС.
«Только что ее задержали на выходе из штаба на Рождественском бульваре», - сообщил ее адвокат Иван Сустин.
Соболь - незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы. Прокуратура Москвы ранее вынесла ей предостережение о недопустимости нарушения закона в связи с акцией 3 августа.
Остальные два предостережения Соболь, как и 14 других организаторов несанкционированных митингов 14 и 27 июля, проигнорировали. 27 июля Хамовнический суд Москвы оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за организацию незаконного митинга 14 июля. Второй административный материал в отношении Соболь был возвращен в полицию для устранения в нем нарушений.
Власти заранее предостерегли участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупредила о рисках различных провокаций на несогласованной акции 3 августа и призвала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в ней.
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