РИАМО - 3 авг. Музыкант и певец Алексей Кортневв в субботу отказался от участия в столичном фестивале «Шашлык live» в парке Горького по этическим причинам, сообщается в группе коллектива «Несчастный случай» в соцсети «ВКонтакте».

«Приносим свои извинения всем, кто рассчитывал на участие лидера группы «Несчастный случай» в мероприятии», - говорится в сообщении.

«Шашлык Live» проходит на Пушкинской набережной. Гастрономическая программа праздника будет идти все выходные. А музыкальная – большой концерт с участием групп «Чайф», Uma2rman, «Сплин», «7Б», Юлии Чичериной, Светланы Сургановой, Ольги Кормухиной, и экс-солиста группы «Земляне» Сергея Скачкова – в субботу до 20:00.

На фестивале предлагают гостям ассортимент из нестандартных блюд, вкусных новинок и привлекательных цен. Попробовать можно на выходных до 22:00 в парке Горького.

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