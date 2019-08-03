РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Возведение новой детской игровой площадки началось на Театральной улице в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, ее площадь составит 450 квадратных метров, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климвск начались работы по установке детских игровых элементов на площадке (возле дома №4 на улице Театральная - ред.), которая строится по программе губернатора «Наше Подмосковье». Ее площадь составляет 450 квадратных метров, также предусмотрен песочный городок площадью 40 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В микрорайоне Климовске в 2019 году построят две площадки по программе губернатора, вторая расположится у дома №21 на улице Симферопольская.