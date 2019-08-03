РИАМО - 3 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в субботу в парке «Пехорка» в Балашихе вручил премии победителям смотра-конкурса «Парки Подмосковья», всего в этом году поступило 52 заявки, 34 из которых подали на номинацию «Лучшая концепция (проект) по созданию нового парка культуры и отдыха», передает корреспондент РИАМО.

«Для нас очень важно сделать Подмосковье комфортным и уютным. Существует программа, которой мы занимаемся уже седьмой год, смысл которой сделать парки удобными, комфортными, чтобы в парки тянуло с близкими, друзьями, с самым дорогим, что есть на свете - с нашими детьми. Когда мы начинали, было 25 парков. Благодаря активным позициям жителей, мы преобразуем в каждом городе парки и делаем их комфортными, интересными. Мы будем продолжать программу. Я хочу поблагодарить строителей, декораторов, всех кто вдыхает жизнь в парк, всех активных граждан», - сказал Воробьев.

В этом году в номинации «Лучший парк культуры и отдыха» победил парк культуры, спорта и отдыха Одинцовского городского округа; в номинации «Лучшая концепция (проект) развития парка культуры и отдыха» лучшим стал городской парк культуры и отдыха в Солнечногорске; «За лучший проект «Танцевальная площадка» награду получил Михневский парк культуры и отдыха в Ступине.

Всего в этом году поступило 52 заявки, 34 из которых подали на номинацию «Лучшая концепция (проект) по созданию нового парка культуры и отдыха». Это связано с поручением губернатора о необходимости разработки концепций развития всех парков культуры и отдыха Московской области.

Как уточняется в пояснительном материале, смотр-конкурс «Парки Подмосковья» проводят с 2013 года в целях повышения привлекательности парков культуры и отдыха, улучшения качества предоставляемых на их территории услуг, распространения и практического применения успешного опыта благоустройства парковых зон.

Начиная с 2019 года конкурс проводят по двум номинациям: «Лучший парк культуры и отдыха» с денежной премией в 25 миллионов рублей и «Лучшая концепция (проект) развития парка культуры и отдыха» с денежной премией – до 50% от стоимости реализации концепции (проекта), но не более 150 миллионов рублей на ее реализацию сроком до двух лет.

Кроме этого, учредили специальную денежную премию - «За лучший проект «Танцевальная площадка» с денежной премией в 5 миллионов рублей каждая.

За пять лет в рамках губернаторской программы «Парки Подмосковья» количество парков культуры и отдыха в регионе увеличилось с 25 до 100.

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