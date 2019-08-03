РИАМО - 3 авг. Заместитель министра инвестиций и инноваций региона Антон Логинов по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева посетил с короткой бизнес-миссией Республику Индию, в рамках двухдневного визита он провел презентацию инвестиционного потенциала Подмосковья в Нью-Дели и Мумбаи, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Как сообщил Логинов, ключевыми вопросами общения с торгпредом стали поддержка индийских инвесторов, которые намерены реализовать проекты в Московской области, а также развитие экспорта производителей Московской области в южноазиатской республике.

«Мы обсудили взаимодействие с рядом индийских организаций, которые заинтересованы в локализации своих производств на территории России, и активно рассматривают площадки в Московской области. Это компании в сфере машиностроения, производства контрольного оборудования. Особо внимание уделили визовой поддержке российских инвесторов из Индии», - рассказал он.

Встречи с бизнес-сообществом прошли на площадках Ассоциации торговли и промышленности Индии и Торгово-промышленной палаты Индии. Представители деловых кругов выразили большой интерес к мерам поддержки, которые оказывает Московская область, в частности к подбору земельного участка, компенсации затрат на создание инженерной инфраструктуры, налоговым и таможенным льготам на территории региона.

«Речь шла о сотрудничестве в сфере фармацевтики, один из индийских производителей капсул для лекарств намерен прийти на российский рынок, много вопросов было по экспорту нашей сельхозпродукции и в сфере производства оборудования для электрозарядных станций», - уточнил Логинов.

Как прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, внешнеторговый товарооборот Московской области с Индией вырос почти на 30% за последние три года, и в 2018 году составил 857,1 миллиона долларов США. На территории региона зарегистрировано 10 компаний с участием индийских капиталов в сферах оптовой торговли, производства пластмассовых изделий, научных исследований и рекламной деятельности.