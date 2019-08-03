РИАМО - 3 авг. Специальные площадки проекта «Здоровая Москва» в столичных парках, на которых проходят бесплатные лекции, уроки и мастер-классы, посетили 100 тысяч человек, самые популярные у горожан площадки находятся в Лианозовском парке, парках «Печатники» и «Садовники», в сквере имени Федора Полетаева и в ландшафтном парке «Митино», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Москвичи ходят на занятия фитнесом, разными видами танцев и йоги (хатха-йога, кундалини, йога Айенгара и другие). Уроки для горожан проводят сертифицированные инструкторы.

«Несмотря на достаточно прохладную для этого времени года погоду, москвичи активно занимаются спортом и проводят много времени в парках. Уже 100 тысяч горожан посетили площадки рядом с павильонами «Здоровая Москва», на которых проводятся мероприятия. В городе созданы все условия, чтобы проводить время среди единомышленников активно, с пользой для здоровья и совершенно бесплатно», - сказала заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Елена Громова.

Бесплатно и без предварительной записи проводят мастер-классы, спортивные занятия, уроки танцев, лекции о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний.

Цель программы «Здоровая Москва» - формирование привычки придерживаться здорового образа жизни. Для горожан доступны медицинские обследования, спортивные занятия, лекции о питании и другие мероприятия, направленные на поддержание долгой и активной жизни.

Павильоны «Здоровая Москва» работают летом ежедневно с 08:00 до 22:00. Чтобы проверить здесь здоровье, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительские права), или его копию. Тем, кто не прикреплен к поликлинике, нужно взять с собой московский полис обязательного медицинского страхования.

Перечень обследований расширят в павильонах «Здоровая Москва»>>