РИАМО - 3 авг. Московское метро открыло горячую СМС-линию для пассажиров с нарушением слуха, они смогут задать любые вопросы о работе метрополитена, номер телефона оператора Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) указан на наклейках, которые начали размещать на платформах станций, в лифтах и вестибюлях, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Операторы ЦОМП отвечают по номеру телефона: +7 (926) 250-47-80. Он указан на наклейках, которые начали размещать на колоннах экстренного вызова на платформах станций, в лифтах и на информационных стойках «Живое общение» в вестибюлях. На стикерах написано «Помощь по СМС», - отмечается в сообщении.

Заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что люди с нарушением слуха смогут написать любой интересующий вопрос, касающийся работы метро, оператору Центра обеспечения мобильности пассажиров.

«Сотрудник центра объяснит, какой график работы у метрополитена, как добраться до нужной станции или достопримечательностей города. Во время закрытия станций подземки на ремонт с помощью СМС-сообщений можно будет узнать обо всех компенсационных автобусных маршрутах», - добавил Ликсутов.

Если слабослышащему человеку срочно нужна помощь, например, он плохо себя чувствует или не может найти нужный выход, то оператор ЦОМП немедленно свяжется с дежурным по станции, на которой находится пассажир.

Помимо этого, горячая линия позволит оставить заявку на сопровождение инспекторами ЦОМП. Для этого нужно написать время и место встречи с сотрудником, а также описать просьбу (например, сопровождение от станции «Сокольники» до «Театральной»). Также заявку можно оформить в официальном мобильном приложении «Метро Москвы» и на сайте подземки.

Горячая линия для пассажиров с нарушением слуха работает ежедневно с 07:00 до 20:00. Сотрудник оперативно ответит на вопрос.