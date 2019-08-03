РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. На реке Петрице в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска погибло около двух десятков диких уток, власти Подольска организуют проверку с выездом на место, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы администрации горокруга.

Вечером 2 августа птицы были обнаружены мертвыми на реке Петрице возле ТРК «Хамелеон», их тела плавали в воде.

«Отделом экологии и охраны здоровья граждан администрации городского округа Подольск будет организован выезд на место. По результатам осмотра будут предприняты меры для установления причин случившегося, составлен акт, и, при необходимости, направлено обращение в Московско-окское агентство по рыболовству», - сказал сотрудник.

Дикие утки на протяжении многих лет прилетали на летний период на реку Петрицу и делали несколько выводков утят.