РИАМО - 3 авг. Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовали доследственную проверку по сообщению средств массовой информации о возможных мошеннических действиях, совершенных в отношении пожилых жителей столицы, сообщается на сайте СК РФ по столице.

В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет, из которого следует, что пенсионеры обратились в одну из столичных компаний за юридической помощью, где их обманули и убедили добровольно отдать крупные суммы их сбережений за оказанные услуги.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка всех фактов, изложенных в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.