РИАМО – 3 авг. Для посетителей тематического парка «Остров Мечты» запустят два маршрута шаттлов: от метро «Кожуховская» и от станции МЦК «ЗИЛ», гости парка смогут воспользоваться ими бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы парка.

«Научно-исследовательский институт «МосТрансПроект» уже включил новые маршруты в транспортную схему города. Таким образом удастся достичь максимально быстрого и комфортного перемещения гостей парка. Всего будет запущено два маршрута бесплатных шаттлов: «Кожуховская» – «Остров Мечты» и «ЗИЛ» – «Остров Мечты», – говорится в сообщении.

В частности, маршруты шаттлов, которые будут ходить до «Острова мечты», будет обслуживать ГУП «Мосгортранс». От станции метро «Кожуховская» пустят 12 автобусов, а от станции МЦК «ЗИЛ» поедут 10 автобусов – на обоих маршрутах они будут ходить с пятиминутными интервалами.

Посетители смогут быстро добраться до парка: время в пути от «Кожуховской» составит 18 минут, а от «ЗИЛ» − 15 минут. При этом на линии выпустят только новые автобусы большой вместимости, чтобы в будущий парк было максимально удобно приезжать на городском транспорте.

«Мы ожидаем довольно большой поток посетителей, особенно в первый год работы. По предварительным оценкам, количество гостей тематического парка с аттракционами может достигать 7,5 миллионов человек в год, а посетить весь комплекс «Остров Мечты» смогут 50 миллионов. Поэтому вопрос транспортной доступности нашего проекта − один из самых важных и сложных», – отметил руководитель проекта «Остров Мечты» Константин Голубев.

По его словам, благодаря поддержке столичных властей организована вся необходимая транспортная инфраструктура: от станции метро «Технопарк» через проспект Андропова построен надземный пешеходный переход, оснащенный лифтами и траволаторами. Для автомобилистов строится мост через Кожуховский затон, который соединит Нагатинскую пойму и 2-й Южнопортовый проезд, разгрузив проспект Андропова. Запуск бесплатных шаттлов станет еще одним удобным и быстрым способом добраться до «Острова Мечты».

Тематический парк расположится в Нагатинской пойме на расстоянии 500 метров от станции метро «Технопарк». Траволаторная галерея над проспектом Андропова позволит сократить время перехода на 40%: путь от метро до центрального входа займет всего 6 минут. Согласно расчетам инженеров НИИ «МосТрансПроект», от остановки общественного транспорта около метро «Технопарк» до «Острова Мечты» можно будет дойти за 5 минут, а от конечной остановки бесплатных шаттлов за 5,5 минуты. Также до парка можно дойти от Южного речного вокзала за 7 минут.

Кроме того, на территории парка будет организована двухъярусная парковка для автомобилей и автобусов.

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