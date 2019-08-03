РИАМО – 3 авг. В городском округе Шаховская в рамках Дня села Середа, посвященного 445-летию со дня образования населенного пункта, состоялось открытие нового спортивного стадиона, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В торжественной церемонии принял участие министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«В рамках открытия спортивного объекта прошло символическое зажжение «Олимпийской чаши», расположенной на его территории. Специально для гостей и участников праздника прошли легкоатлетическая эстафета сельских команд, показательные выступления и мастер-класс от звезд спорта», – отмечается в материале.

На новом стадионе состоялся первый матч – товарищеская встреча между сборной городского округа Шаховская и командой правительства Московской области. Он завершился со счетом 6:7.

Также воспитанники местной спортивной школы сыграли на одном поле с легендами российского футбола – бронзовым призером чемпионата Европы 2008, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, экс-капитаном сборной России Романом Широковым, обладателем кубков УЕФА и Лиги чемпионов Дмитрием Аленичевым, заслуженным тренером России по футболу Валерием Гладилиным.

«Хочется поздравить всех, кто живет спортом и любит его, с тем, что в поселении Середа появился такой современный комплекс. Год назад активисты обратились к нам с просьбой построить здесь хороший спортивный центр. Он появился и включает в себя футбольное поле с искусственным газоном, легкоатлетический сектор и площадку для игры в волейбол и баскетбол с резиновым покрытием», – отметил Терюшков.

Он добавил, что на территории Московской области уделяют большое внимание строительству плоскостных спортивных сооружений там, где их никогда не было.

«Середа не исключение. Подобные стадионы у нас открываются повсюду. В 2019 году в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья» строится четыре качественных футбольных поля, появится 12 хоккейных коробок и 6 современных скейт-площадок. В следующем году эта программа также будет продолжена», – подчеркнул министр.

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