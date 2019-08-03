РИАМО - 3 авг. В квартире пятиэтажного дома на улице Заморенова в Москве произошел пожар, в результате был спасен один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

В субботу в 13:12 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: улица Заморенова, дом 41.

«Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по данному адресу и приступили к тушению пожара в квартире на 3 этаже 5-ти этажного жилого дома. В ходе тушения пожара из горящей квартиры был спасен один человек», - говорится в сообщении.

Принятыми мерами в 13:36 пожар ликвидирован на площади 2 квадратных метров. Горели личные вещи и мебель. Информация о пострадавших не поступала.