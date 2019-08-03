РИАМО - 3 авг. В составе транспортно-пересадочного узла «Марьина роща» планируется построить жилье для переселенцев по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Всего в программу реновации в районе «Марьина роща» вошло 24 дома на 1400 квартир. Мы планируем переселить здесь почти 4 тысячи жителей», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, сроки сноса старых домов для переселения будут определены до конца этого года.

«Подыскивая площадки для строительства нового жилья, мы разработали проект строительства транспортно-пересадочного узла на одной из станций «Марьина роща». Проект будет включать дома для переселенцев», - сказал Хуснуллин.

Глава Строительного комплекса отметил также, что часть домов будет построена около возводимой сегодня станции метро «Шереметьевская».

«Одной из ключевых задач программы реновации является формирование комфортной городской среды, а наличие разветвленной сети общественного транспорта без сомнения является одним из ключевых факторов комфорта жизни в мегаполисе. Около станций «Шереметьевская» и «Марьина роща» будет расположено пять площадок для возведения новых домов», - добавил заместитель мэра.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Свои жилищные условия улучшат около 1 миллиона москвичей, запланировано расселение 5173 домов. Всего в программу включены уже 338 стартовых площадок для строительства новых домов общей мощностью 4,9 миллиона квадратных метров.