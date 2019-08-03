РИАМО - 3 авг. В рамках областного фестиваля «Цвет лета 2019» в Березовой роще городского округа Власиха было создано новое экопространство с фотозоной, в парке также провели благоустройство, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«На территории Березовой рощи – любимого места прогулок горожан, где уже проведено благоустройство, выложены плиткой пешеходные зоны, установлены малые архитектурные формы, улучшено уличное освещение, стало еще красивее: здесь обустроен тематический цветник с фотозоной», - говорится в сообщении.

Организацией нового экопространства в рамках областного фестиваля «Цвет лета 2019» занимались сотрудники и специалисты отделов МУП «СОЕТЗ» и «Благоустройство и развитие» и управляющей компании «РКЦ «Власиха».

«По условиям конкурса «Цвет лета» каждый муниципалитет Подмосковья благоустраивает свою экозону, которая должна представлять собой синтез городской среды и природы. Месторасположение нашего цветника обусловлено и большой проходимостью и оживленностью. Кроме того, наша Березовая роща – уникальный уголок природы в центре города», – отметили устроители клумбы.

В соответствии с тенденциями ландшафтного дизайна этого года, было решено использовать разные виды растений. По замыслу специалистов, экозона в березовой роще представляет собой сочетание трех разных природных локаций – водное пространство, лес и сад.

Комбинации водных и болотных растений (яснотка, лилии, рогозы), дикорастущих травников (шалфей, дербянник, и других) с садовыми растениями (декоративная капуста, астильба, гортензия, калина) дают очень интересный эффект, особенно в городской черте. Центром композиции стала фотозона с импровизированной лавочкой и визуальными дорожками из спилов.

Голосование по определению лучшего экообъекта на территории Московской области будет проходить с 5 по 20 августа. Лучшие экообъекты будут выбраны в каждой из трех категорий по количеству жителей в муниципалитете.

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