РИАМО - 3 авг. Во вторник, 6 августа, из столицы уйдут ненастные циклоны, а дождей станет меньше, сообщается на сайте «Метеовести».

Самый холодный в XXI веке июль в Москве и очень холодное начало августа изрядно поднадоели жителям Московского региона, желающим погреться на летнем солнце и продолжит прервавшийся купальный сезон.

«Как говориться, все плохое когда-нибудь кончается. Вернется в столицу и лето. Уже во вторник ненастные циклоны покинут центральную часть Европейской России, прекращая поставлять туда холодный арктический воздух. В середине недели, вместе с ростом атмосферного давления, облаков и дождей станет меньше, а солнечные лучи начнут активно прогревать воздушные массы», - говорится в сообщении.

В такой ситуации показания термометров впервые за последние восемь дней достигнут отметки в плюс 20 градусов.

А в конце рабочей недели, когда регион окажется в теплой части очередного облачного вихря с запада, температурный фон вернется в рамки климата, достигнув в дневные часы плюс 22-24 градусов.