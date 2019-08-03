РИАМО – 3 авг. Министерство здравоохранения России назвало регионы, в которых в 2018 году было отмечено наибольшее число пациентов с психическими расстройствами, сообщает Федеральное агентство новостей.

«На первом месте оказался Петербург, здесь зарегистрировано 4700 пациентов. На втором месте стоит Москва с показателем в 2800 пациентов», - говорится в сообщении.

На третьей строчке по числу пациентов с нарушениями психики Татарстан (2500), за ним следует Башкирия (2400) и Челябинская область (2100).

Меньше всего пациентов с расстройствами психики в Ненецком автономном округе, на Чукотке и в Магаданской области.

Специалист посоветовала не обращать внимания на погоду и заниматься психическим здоровьем>>