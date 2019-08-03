РИАМО - 3 авг. Власти подмосковного Подольска планируют полностью завершить расселение аварийного дома на улице Плещеевская, проживающие там на данные момент четыре семьи получат квартиры в уже построенном доме-новостройке, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Дом №46 гостиничного типа по улице Плещеевская в Подольске в 2008 году признан непригодным для постоянного проживания и подлежащим сносу. В доме три подъезда (секции), жилые помещения первых двух секций в результате двух пожаров 2007 и 2014 годов выгорели.

«Из жилых помещений данного дома в период с 2007 по 2012 год в отдельные квартиры в дома-новостройки переселили 35 семей (72 человека), 23 семьям (37 человек) предоставили жилые помещения маневренного фонда. Позднее 5 семей из временного жилья были переселены в постоянное жилье (учтены в общем количестве из 35 семей, отселенных в отдельные квартиры)», - говорится в сообщении.

В настоящее время в доме №46 по улице Плещеевской всего зарегистрировано 28 семей, в том числе 18 нанимателей жилых помещений и 10 собственников.

«Из числа зарегистрированных в доме №46 по улице Плещеевской в секции, не пострадавшей от пожара, в настоящее время фактически постоянно проживают 4 семьи (11 человек) в четырех жилых помещениях», - отмечается в материале.

Постановлением главы городского округа Подольск дом включен в муниципальную программу «Жилище» на 2017-2021 годы с отнесением его к жилым домам с высокой степенью износа, подлежащих расселению и сносу.

«В рамках реализации инвестиционных контрактов предусматривалось после ввода в эксплуатацию жилых домов-новостроек и передачи инвестором-застройщиком ЗАО «Стройпром» благоустроенных помещений в казну муниципального образования осуществить расселение аварийного жилого фонда и жилого фонда с высокой степенью износа, расположенного в границах развиваемой территории микрорайона Восточный, в которую входит жилой дом №46 по улице Плещеевская», - уточняется в сообщении.

Инвестор-застройщик ЗАО «Стройпром» не исполнил взятые на себя обязательства, и в настоящее время инвестором-застройщиком инициирован процесс расторжения договорных отношений с администрацией городского округа в судебном порядке.

«Администрацией планируется расселение оставшихся четырех фактически проживающих семей в построенный дом ООО «Горки-групп», - подчеркивается в сообщении.

В настоящее время в Подольском городском суде рассматривается исковое заявление администрации горокруга к Ольге Диковой о понуждении заключить договор социального найма благоустроенного жилого помещения, предоставленного взамен жилого помещения, непригодного для постоянного проживания, снятии с регистрационного учета.

Женщина зарегистрирована с детьми в комнате жилой площадью 10,33 квадратных метра в квартире №38 дома №46 по улице Плещеевской. Диковой взамен ранее занимаемого непригодного для постоянного проживания жилья в разное время были предложены несколько вариантов, отвечающих требованиям законодательства жилых помещений, от которых она отказалась.

«На основании статьи 89 Жилищного кодекса РФ постановлением администрации городского округа Подольск от 28.04.2018 №605-П Диковой О.В. (с семьей 2 человека) предоставлено жилое помещение (комната) жилой площадью 20 квадратных в квартире №3 дома №1 по улице Вокзальной в Подольске по договору социального найма. От подписания договора социального найма Дикова О.В. отказалась. Также она неоднократно отказывалась от предлагаемых жилых помещений маневренного фонда, в том числе однокомнатной квартиры №26 дома №2 по улице Февральская», - говорится в сообщении.

Ранее по данному факту в следственном отделе по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области была организована доследственная проверка.