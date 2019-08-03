РИАМО - 3 авг. Тело неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в Авиационном проезде в Пушкине, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Второго августа в 22:30 в Авиационном проезде города Пушкино без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины 50-55 лет. Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг», - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что полиция принимает меры к установлению личности неизвестного. Проверку проводит следственный отдел по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области.