РИАМО - 3 авг. Движение поездов на Кольцевой линии метро из-за строительства дополнительной станции «Суворовская» останавливаться не будет, возведение объекта планируют завершить в рекордные пять лет, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Строительство станции метро «Суворовская» на действующей Кольцевой линии будет очень сложным с инженерной и технологической точки зрения. В настоящее время разрабатывается проектная документация для работ на действующем Кольце, останавливать движение на котором не планируется», - сказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Глава Строительного комплекса отметил, что ранее был создан значительный задел в виде шахт для строительства станции.

«В самом скором времени работы на этой станции будут возобновлены, однако необходимо очень тщательно и внимательно проработать технологию строительства», - добавил Хуснуллин.

Заместитель мэра также сообщил, что не исключены временные и частичные перекрытия движения по одному из тоннелей Кольцевой линии на северо-восточном участке для технологического присоединения коммуникаций будущей станции, однако они «фактически не скажутся на работе Кольца».

Ранее Хуснуллин сообщал о возобновлении проекта строительства станции «Суворовская» на действующей Кольцевой линии метро, работы планируют завершить в рекордные пять лет и уже в 2023 году запустить новую станцию.

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