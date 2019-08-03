РИАМО - 3 авг. Станция метро «Шереметьевская», оформленная в фарфоровой тематике, откроется на северо-восточном участке Большой кольцевой линии столичной подземки в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В настоящее время на Большой кольцевой линии метро возводится станция «Шереметьевская», которая станет одной из самых глубоких в столичной подземке - около 70 метров. К настоящему времени в районе будущей станции полностью выполнены работы по переустройству инженерных сетей, ведется проходка тоннелей, а также строительство эскалаторного тоннеля. Открыть станцию планируется уже в 2022 году», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, на станции будет смонтирован самый протяженный эскалатор московской подземки - свыше 131 метра.

«Он будет длиннее на несколько метров эскалатора станции «Парк Победы» - самой глубокой станции московского метро», - сказал глава строительного комплекса.

Хуснуллин подчеркнул, что станция метро «Шереметьевская» будет примечательна еще и дизайном в эстетике фарфора.

«Поэтому основной цвет интерьера «Шереметьевской» - белый, а колонны на платформах напомнят «пузатые» фарфоровые чайники. Пол здесь выложат гранитом естественных серых оттенков, а потолок покроют бесшовными панелями, за которыми спрячут архитектурную подсветку, благодаря чему он будет казаться бесконечным», - уточнил он.

Дизайн станции «Шереметьевская» был выбран в ходе открытого международного конкурса, в финале которого горожане путем голосования на портале «Активный гражданин» сами выбирали победителя.