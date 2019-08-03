РИАМО – 3 авг. На северо-востоке столицы готовится к вводу в эксплуатацию новая детская поликлиника, на данный момент выполнены все строительно-монтажные, отделочные и фасадные работы, завершается монтаж оборудования и благоустройство прилегающей территории, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Северо-Восточном административном округе города Москвы, в районе Марфино, завершается строительство новой детской поликлиники на 320 посещений в смену, расположенной по адресу: улица Академика Комарова, владения 1-3. Ввод в эксплуатацию предусмотрен осенью. На данный момент выполнены все строительно-монтажные, отделочные и фасадные работы, завершается монтаж оборудования и благоустройство прилегающей территории», – рассказал руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Площадь здания – 8370 квадратных метров. Там будут работать отделения для детей грудного возраста, дневной стационар, кабинеты функциональной диагностики, педиатрическое отделение, хирургические кабинеты. Появятся также молочно-раздаточный пункт, клинико-диагностическая лаборатория, отделение реабилитации с залом ЛФК, служебно-бытовые и хозяйственные помещения.

Поликлинику оснастят самым современным диагностическим оборудованием. Для маломобильных посетителей установят удобные пандусы и лифты.

Бочкарев напомнил, что всего в этом году за счет средств Адресной инвестиционной программы города планируется ввести в эксплуатацию четыре новые поликлиники.

За предыдущие восемь лет в Москве открыли более 70 различных медицинских учреждений. В столичном здравоохранении сейчас трудятся 120 тысяч врачей, медицинских сестер и фельдшеров. Среди главных результатов работы медиков – увеличение средней продолжительности жизни в Москве до 78 лет.