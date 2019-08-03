РИАМО - 3 авг. Аэропорт «Шереметьево» работает штатно после обрушения конструкций, которое произошло на строительном объекте, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы воздушной гавани.

«Сегодня в утреннее время произошло обрушение сборных конструкций основания крыши строительного объекта - ангара для воздушных судов- который не имеет отношения к обслуживанию пассажиров, находится вдали от пассажирских терминалов, за пределами летного поля», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. На деятельность аэропорта происшествие не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме.

Обрушение строительных лесов с здания Минсельхоза в Москве. ВИДЕО>>