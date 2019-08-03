РИАМО - 3 авг. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении детских пособий, которое охватывает большую часть семей в стране, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В частности, увеличатся пособия на первого или второго ребенка. Продлятся и выплаты на детей, не достигших трехлетнего возраста. Текст законопроекта подготовило правительство РФ», - говорится в сообщении.

Согласно документу, были внесены коррективы в критерии нуждаемости семей. Теперь семьи, у которых доход до 45 тысяч рублей, будут получать помощь в размере около 10 тысяч рублей.