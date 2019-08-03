РИАМО - 3 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем города жителей Бронниц и Талдома и пожелал им славной истории.

«Сегодня День города отмечают Бронницы и Талдом. Небольшие живописные города с большой историей. Талдом прославили башмачники, Бронницы - ювелиры. Пусть новая история будет такой же славной. С праздником всех жителей!» - написал Воробьев в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Предшественником современного города Бронницы являлось село Бронниче (Бронничи). Первое письменное упоминание о нем относится к середине XV века. Село находилось на территории Коломенского уезда и оставалось в его составе до второй половины XVIII века. Слое было расположено на коломенском тракте Иван Грозный с войсками, гетман Сагайдачный со своей ратью. Небольшие ювелирные мастерские, прославившие этот подмосковный город, появились в XIX веке.

Первое упоминание о Талдоме относится к 1677 году, эта была небольшая деревня в семь дворов, принадлежащая архиепископу Тверскому и Кашинскому Симеону. С XVII века в Талдомском крае развивается обувной промысел: в городе и деревнях стали шить обувь. Практически в каждом доме стояла «липка», верстак, и вся семья изготавливала или мужские штиблеты, или женские туфли, сапожки, или детские гусарики. В энциклопедическом словаре за 1901 год село Талдом значится как «центр башмачного района, столица башмачной империи», крупнейшее торговое село с ярмарками, собиравшими скупщиков обуви со всей России.