РИАМО - 3 авг. Пассажиры московского метро смогут проходить в туалеты на станциях по бесконтактным банковским картам и гаджетам с аналогичной функцией, первый туалет с такой возможностью появится на станции метро «Библиотека имени Ленина», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Цена прохода составит 60 рублей, как и по билету «Кошелек» карты «Тройка».

«Изначально доступ в модульные туалетные комплексы на станциях был организован по карте «Тройка», потому что такие карты есть более чем у 90% наших пассажиров. Сейчас большинство обращений по этому сервису касаются расширения возможностей по оплате. Мы начнем с одной станции, а со временем установим такие терминалы и на других комплексах», — отметил представитель пресс-службы метрополитена.

Сегодня на центральных станциях подземки работают 25 туалетных комплексов на одну-две кабинки. Они установлены так, чтобы не мешать движению пассажиров.

Внутри кабинок есть антивандальное зеркало, раковина, сушилка для рук, дозатор для жидкого мыла, туалетная бумага, крючок для одежды. А зеленая или красная подсветка предупреждает, свободен туалет или занят.

Первый туалет в метро появился в рамках пилотного проекта на станции «Проспект Мира» Калужско-Рижской линии в 2015 году. Эксперимент признали успешным и решили распространить его на другие, наиболее востребованные у пассажиров станции.