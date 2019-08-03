РИАМО - 3 авг. Ситуативные ограничения могут ввести на станциях московского метро, прилегающих к музею-заповеднику «Коломенское», где в субботу пройдет фестиваль «Пикник «Афиши», сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

В субботу с 12:00 до 23:00 в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет «Пикник «Афиши», ближайшая станция московского метро – «Коломенская».

«По требованию полиции на станциях московского метро, прилегающих к музею-заповеднику «Коломенское», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок», - говорится в сообщении.

Кроме того, билеты на обратную поездку в метро рекомендуют приобретать заранее. Это поможет сэкономить время на обратном пути.

«Напоминаем, что оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами», - уточняется в материале.

Фестиваль «Пикник «Афиши» в субботу пройдет в музее-заповеднике «Коломенское», хедлайнером мероприятия станет британская группа The Cure.

На фестивале будут устроены пять сцен, фудкорт от лучших ресторанов Москвы. На мероприятии пройдут актерские мастер-классы по раскрепощению, будут представлены арт-объекты и лаундж-зоны от спонсоров.