РИАМО - 3 авг. Министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл юбилейные V Армейские международные игры - 2019 в конгрессно-выставочном центре парка «Патриот» и полигоне «Алабино» в Московская области, в церемонии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает корреспондент РИАМО.

Игры пройдут до 17 августа одновременно на 21 полигоне 10 стран. Всего программой предусмотрено 32 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке. В Армейских международных играх примут участие более 200 команд из почти 40 стран.

«Практика проведения наших соревнований показывает, что принятое пять лет назад решение об организации конкурсов воинского мастерства было правильным. Они стали заметным мировым событием, с каждым годом набирают популярность. Сегодня мы даем старт юбилейному сезону игр, в течение двух недель на территории 10 государств в захватывающих поединках сойдутся лучшие военные специалисты из 39 стран. Представлять свою страну на играх такого масштаба - почетно и ответственно. Объявляю пятые армейские международные игры открытыми», - сказал Шойгу.

Общая численность участников соревнований превышает 5 тысяч человек, при этом больше всего команд задействованы в конкурсе «Танковый биатлон» в «Алабине». В нем примут участие 24 команды. Это представители Анголы, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Кувейта, Лаоса, Мьянмы, Монголии, России, Сирии, Сербии, Судана, Таджикистана, Уганды.

Впервые в конкурсе примут участие команды Кубы, Судана, Узбекистана. Все участники выступят на танках Т-72Б3, предоставленных российской стороной. Команда КНР выступит на танке собственного производства, а команда Беларуси на танке Т-72.

Также пройдут соревнования кинологов, снайперов, операторов беспилотников, медиков, поваров, инженеров, альпинистов, спасателей, моряков, водолазов.