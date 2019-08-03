РИАМО - 3 авг. Пожарные потушили загоревшееся неэксплуатируемое здание на улице Дубининской в столице, на это ушло около 7 часов, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по Москве.

В 06:18 субботы поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Дубининская, дом 41, строение 4, горело неэксплуатируемое четырехэтажное здание старой постройки. Площадь возгорания ранее была локализована на 5 тысячах квадратных метров.

«В 11:00 пожар по адресу: улица Дубининская, дом 41, строение 4, ликвидирован», - говорится в сообщении.

Два вертолета сбросили на горящее здание более 200 тонн огнегасящей жидкости.

Видео крупного пожара в заброшенном здании в центре Москвы>>