РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. В Подольске полицейские задержали 31-летнюю местную жительницу, подозреваемую в хищении денежных средств с банковской карты, ущерб составил 15 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный, находясь в помещении банка на улице Первомайская в микрорайоне Климовск, похитил с банковской карты денежные средства, причинив материальный ущерб в размере 15 тысяч рублей.

«Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД задержали 31-летнюю безработную местную жительницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.



Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.