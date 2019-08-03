РИАМО - 3 авг. Старое здание в центре Москвы тушили два вертолета, они сбросили свыше 200 тонн огнегасящей жидкости, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуации и пожарной безопасности.

Сигнал о возгорании в неэксплуатируемом четырехэтажном здании поступил в МЧС в 06:18 субботы. В 10:27 ликвидировано открытое горение. Общая площадь возгорания составила 5 тысяч квадратных метров.

«Два пожарных вертолета Московского авиационного центра закончили работу по тушению горящего здания районе Дубининской улицы. Экипажи Ка-32А выполнили 41 слив, сбросив на очаг возгорания 205 тонн огнегасящей жидкости. Работа авиации Московского авиационного центра при тушении пожара составила 2,5 часа», - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия находился передвижной пункт управления ГКУ МАЦ, с которого выполнялось руководство полетами.

Как уточняется в Instagram-аккаунте Московского авиационного центра, около 11 часов вертолеты вернулись на место своего постоянного базирования.

Видео крупного пожара в заброшенном здании в центре Москвы>>