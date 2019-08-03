РИАМО - 3 авг. В нежилом четырехэтажном здании на улице Дубининской в Москве пожарным удалось ликвидировать открытое горение, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по столице.

В 06:18 поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом четырехэтажном здании старой постройки по адресу: улица Дубининская, дом 41, строение 4. Площадь возгорания составила 5 тысяч квадратных метров. Превышения ПДК передвижной лабораторией ГУ МЧС России по Москве не выявлено.

«В 10:27 ликвидировано открытое горение на месте пожара в ЦАО», - говорится в сообщении.

В тушении задействованы два вертолета Московского авиационного центра. На месте пожара работают 17 единиц техники и 80 человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала.

Видео крупного пожара в заброшенном здании в центре Москвы>>