РИАМО - 3 авг. Жители столицы поделились фотографиями и видео крупного пожара, произошедшего в центре Москвы, они отметили работу вертолетов, увидели туристов, снимающих пожар, и добавили, что в воздухе видны «адские» клубы дыма.

В 06:18 субботы поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Дубининская, дом 41, строение 4. Возгорание произошло в неэксплуатируемом четырехэтажном здании старой постройки. Площадь возгорания локализована на 5 тысячах квадратных метров.

«Вышла на балкон покурить, а там пожар, прям адские клубы дыма, и мимо пролетел вертолет», - написала Savior в Twitter.

вышла на балкон покурить, а там пожар, прям адские клубни дыма, и мимо пролетел вертолёт.

сегодня в москве всё будет странно — Savior (@SaviorMars) 3 августа 2019 г.

Ignatova.aa разместила насколько фотографий и видео пожара в Instagram. На них видно черный дым, поднимающийся на крышами домов, работающий на тушении вертолет, перекрытые улицы в районе возгорания.

«Субботнее утро было добрым и холодным, а потом мы вышли гулять. <…> На стенах комнат пляшет отсвет пламени, на балконе дико жарит. Одно складское помещение не могут потушить уже 2 часа. <…> Надеюсь, никто из тех, кто сегодня там на дежурстве, не пострадает», - написала Ignatova.aa.

Она добавила, что возле горящего здания видела туристов из Индии и Китая, которые лезли под ноги пожарным.

Herooftheday10 выложил в Twitter ролик, на котором видно, что пожар бушует прямо рядом с автозаправкой.

«Проснулся от летающих вертолетов, думал военное положение ввели! А тут оказывается нехило что-то горит», - отметил Max Romanoff в Twitter.

Видео крупного пожара в заброшенном здании в центре Москвы>>