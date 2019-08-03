РИАМО – 3 авг. На северо-восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершилась проходка левого перегонного тоннеля от камеры съездов, расположенной на территории Перовской нефтебазы, до станции «Авиамоторная», которая стала завершающим этапом строительства, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Строительство перегона (велось – ред.) в несколько этапов. Тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) «Валерия» возвел 1347 метров тоннеля под плотной городской сетью инженерной инфраструктуры, и эта проходка в водонасыщенных грунтах на глубине от 12 до 35 метров стала завершающей в строительстве перегона между станциями «Нижегородская» и «Авиамоторная», – отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что ранее ТПМК «Валерия» был задействован на строительстве Арбатско-Покровской, Люблинско-Дмитровской, Замоскворецкой, Сокольнической, Калининско-Солнцевской линий и БКЛ.

Как добавил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (единый оператор проектирования и строительства метро в Москве) Марс Газизуллин, еще в сентябре прошлого года были завершены два тоннеля протяженностью 1,2 километра каждый от «Нижегородской» до камеры съездов, расположенной на территории Перовской нефтебазы.

«Проходка правого перегонного тоннеля от камеры съездов до «Авиамоторной» завершилась месяц назад. И сегодня финишировала проходка левого перегонного тоннеля до «Авиамоторной». Таким образом, перегон между станциями «Нижегородская» и «Авиамоторная» построен», – уточнил Газизуллин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что завершено строительство тоннеля между станциями «Нижегородская» и «Авиамоторная» БКЛ, который возвели под железнодорожными путями Казанского направления, Дангауэровским путепроводом, шоссе Энтузиастов и над действующей станцией «Авиамоторная».

Проект Большой кольцевой линии является ключевым в программе развития столичной подземки. На БКЛ протяженностью 70 километров разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет пересесть на другие линии метро, а также на Московское центральное кольцо (МЦК), линии железной дороги и первоочередные Московские центральные диаметры (МЦД).

Столичную станцию метро «Суворовская» намерены достроить за 5 лет>>