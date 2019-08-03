РИАМО - 3 авг. Пожарные локализовали возгорание в нежилом здании на улице Дубиниская в столице на площади 5 тысяч квадратных метров, сохраняется угроза обрушения дома, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

В 06:18 субботы поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Дубининская, дом 41, строение 4. Возгорание произошло в неэксплуатируемом четырехэтажном здании старой постройки. Превышения ПДК передвижной лабораторией ГУ МЧС России по Москве не выявлено.

«Площадь возгорания локализована на 5 тысячах квадратных метров. Пожарные подразделения защищают от пожара расположенные рядом здания, в том числе автозаправку. Тушение осложнено высокой температурой и сохраняющейся угрозой обрушения горящего здания», - говорится в сообщении.

В районе ЧП ограничили движение транспорта из-за работы пожарной техники. Водителям рекомендовали заранее выбирать пути объезда.

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